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Görümce

0 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Görümce
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yeliz fazlaca düşkün olduğu erkek kardeşi Ahmet'le mutlu mesut yaşamaktadır. Fakat Ahmet bir kıza aşık olup evlenme teklifi edince dünyası başına yıkılır. Aman canım ne olacaktır, şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bunları da ayırabilir. Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip ayırma planlarına başlar. Bir tarafta Yeliz, bir tarafta Deniz ve her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışan Ahmet'i türlü komik maceralar beklemektedir.

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Yorumlar

  • Çok güzel ve komik

  • Gerçekten gitmeyin hiç mi hiç güzel değil zaman ve para kaybı

  • süperdi açılsa çok sevinirim

  • 2016 senesinin en kötüüü filmi

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Oyuncular ve ekip

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