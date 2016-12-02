Yeliz fazlaca düşkün olduğu erkek kardeşi Ahmet'le mutlu mesut yaşamaktadır. Fakat Ahmet bir kıza aşık olup evlenme teklifi edince dünyası başına yıkılır. Aman canım ne olacaktır, şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bunları da ayırabilir. Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip ayırma planlarına başlar. Bir tarafta Yeliz, bir tarafta Deniz ve her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışan Ahmet'i türlü komik maceralar beklemektedir.