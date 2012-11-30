Görünmeyenler

Selin ve Onur henüz küçük yaştaki kızları Merve ile yeni bir eve taşınırlar. başta her şey normal gitmektedir ama taşındıktan bir süre sonra evde ve kızları Merve'de bazı gariplikler fark ederler. Zira Merve'nin vücudunda nedeni belirsiz morluklar vardır. Telaşlanan ve bakıcılardan şüphelenen çift, eve güvenlik kamerası kurdurup olan biteni takip etme kararı alırlar. Ama asıl tehlikenin dışarıdan değil, içeriden geleceğinden habersizdirler. Onur bir iş gezisine çıkınca evde baş başa kalan anne-kızı gergin günler beklemektedir...