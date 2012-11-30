Görünmeyenler

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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :30 Kasım 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Selin ve Onur henüz küçük yaştaki kızları Merve ile yeni bir eve taşınırlar. başta her şey normal gitmektedir ama taşındıktan bir süre sonra evde ve kızları Merve'de bazı gariplikler fark ederler. Zira Merve'nin vücudunda nedeni belirsiz morluklar vardır. Telaşlanan ve bakıcılardan şüphelenen çift, eve güvenlik kamerası kurdurup olan biteni takip etme kararı alırlar. Ama asıl tehlikenin dışarıdan değil, içeriden geleceğinden habersizdirler. Onur bir iş gezisine çıkınca evde baş başa kalan anne-kızı gergin günler beklemektedir...
Galeri
Yorumlar
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daha izlemedim ama filmin konusunu okuyunca bana yabancı bi filmi hatırlattı nedense...
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Çok Kötü bir Filmdi..
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Onca filme gittim bu kadarı saçma bir film izlemedim, Bence filmler gösterime girmeden önce bir yeterlilik sınavından geçse çok iyi olacak. Yok sa bu kadar gereksiz bir film izlemek zorunda kalmazdım. Verdiğim parayı geçtim, harcanan zamana yazık. Ne bir görüntü kalitesi, bir ses, ya adamlar masrafdan kaçınmak için ter türlü işlemi yapmışlar diyim. Sakın sinema seyircileri bu filmi izleyerek türk sinemasının kalitesi hakkındaki fikirlerini değiştirmeyin :-)
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kendimden utanıyorum o filmi izlediğim için
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