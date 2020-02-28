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Görünmez Adam
The Invisible Man
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Bilim Kurgu, Gerilim
- Yapım Yılı :2020
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Şubat 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
H.G. Wells'in ünlü eserinin yeni bir uyarlaması olan The Invisible Man, zengin bir bilim insanı olan eşinden kendisine taciz ve şiddet uyguladığı için boşanan Cecilia Kass'in, eşinin intiharı sonrası kendisine yüklü bir miras bıraktığının bildirilmesiyle yaşadığı dehşetengiz olayları çevresine kanıtlama ve nihai bir şekilde bu durumdan kurtulma mücadelesini anlatıyor.
Galeri
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