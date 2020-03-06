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Görünmez Yaşam
A Vida Invisível (Invisible Life)
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Filmin Konusu
Brezilya’nın Oscar adayı olarak ilan edilen bu duygusal melodram maço kültürün baskın olduğu 1950’lerde, Rio de Janeiro’da baskılar ve önyargıyla mücadele etmek zorunda kalan iki dirayetli kadının hikâyesini anlatıyor.
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