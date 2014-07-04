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Sinema>Film Arşiv >  Göz - Oculus
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Göz

Oculus

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Fragmanlar


Göz
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmin aslında baş karakteri bir aynadır. Aynanın son sahipleri olan Kaylie ve Tim, ailelerinin ölümleri üzerine ilişkilerini düzeltmeye çalışan iki kardeştir. Kaylie, yaşanan trajediye aynanın neden olduğunu düşünerek, bu olayı çözmeye karar verir. Kaylie olayları araştırmaya başladıkça, tarih kendini tekrarlayacaktır. Kardeşlerin ilişkileri daha da kötüleşir, neyin gerçek olduğunu anlayamaz bir hale gelirler; çünkü onlarda aynanın tutsağı haline gelmişlerdir.

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Yorumlar

  • Bir iki sahne korkunç devamı gerilim oyuncular çok zaten puan oyunculardan kazanılmış çok kötü senaryo peh izlemeyin paranız boşa gitmesin

  • Şimdi cıktık filmden güzeldi çok gerildik

  • Olmamış. Sinemada izlemeye değmez. Dvd de belki

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Oyuncular ve ekip

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