Göz
Oculus
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :4 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Filmin aslında baş karakteri bir aynadır. Aynanın son sahipleri olan Kaylie ve Tim, ailelerinin ölümleri üzerine ilişkilerini düzeltmeye çalışan iki kardeştir. Kaylie, yaşanan trajediye aynanın neden olduğunu düşünerek, bu olayı çözmeye karar verir. Kaylie olayları araştırmaya başladıkça, tarih kendini tekrarlayacaktır. Kardeşlerin ilişkileri daha da kötüleşir, neyin gerçek olduğunu anlayamaz bir hale gelirler; çünkü onlarda aynanın tutsağı haline gelmişlerdir.
Galeri
Yorumlar
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Bir iki sahne korkunç devamı gerilim oyuncular çok zaten puan oyunculardan kazanılmış çok kötü senaryo peh izlemeyin paranız boşa gitmesin
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Şimdi cıktık filmden güzeldi çok gerildik
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Olmamış. Sinemada izlemeye değmez. Dvd de belki