Gözetleme Kulesi
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Nihat ıssız bir ormanın tepesinde bir yangın gözetleme kulesine bekçi olarak sığınmıştır. Seher ise Tosya'da otoyol kenarında küçük bir otogara kendisini zor atmıştır. Başkalarından kaçarken birbirlerine denk gelen bu iki insan suçluluk duygularına karşı, kendi kendilerine verdikleri savaşı birlikte sürdürmek zorunda kalırlar.
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Yorumlar
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11'e 10 Kala'yı da çok beğenmiştim,ama bu film çok daha farklı geldi bana...
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Filmi izleme fırsatım oldu dün akşam,başarılı bir anlatım takdire değer oyunculuklar,tebrikler...
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şöyle dersem belki uzlaşabiliriz, gerçek sinema derken gerçek hayatları gerçek hikayeleri anlatan, izledikten sonra bir konuda olan fikrinizde değişiklik yaratan en azından biraz da olsa o konuda düşünebilmemizi sağlayan filmerden bahsediyorum. Fast food tüketir gibi izlediğimiz aksiyon dolu büyük bütçeli, ama hiç birşey söylemeyen, izlemiş olmanın insana hiçbirşey katmadığı filmleri ise gerçek sinema olarak görmüyorum, onlar eğlencelik yada başka birşey olarak tanımlanmalı,sinema bir sanat dalıdır çünkü....
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neye göre gerçek sinema anladımben açıklarmısın diğer türler ne olarak tanımlanıyor sizin için, bu şekildeki tutumları çok yapıcı bulmuyorum...
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Arkadaşım ben seni anlıyorum ama bence alıştığın aksiyon filmleri yüzünden sana tuhaf geliyor bu tür filmer ve bence biraz izlemeye çalışırsan aslında gerçek sinemanın böyle bir şey olması gerektiğini anlarsın