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Sinema>Film Arşiv >  Gözüm Üzerinizde - The Watch
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Gözüm Üzerinizde

The Watch

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Gözüm Üzerinizde
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, eşlerinden ve ailelerinden biraz uzak kalmak ve kafa dinlemek için mahallenin güvenliğini korumak bahanesiyle sözde "suç gözetleme timi" kuran bir grup erkeğin hikâyesine odaklanıyor. Fakat işler başta iyi gitse de, kafadarlar kendilerini dünyayı tehlikeyi atan bir komplonun ortasında bulmakta gecikmeyecektir. Projede Chris Tucker'ın yerini alan Ayoade, grubun Jamarcus isimli üyesini canlandıracak.

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