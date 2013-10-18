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Gözümün Nuru

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Fragmanlar


Gözümün Nuru
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Genç bir sinema sevdalısı olan M.’nin film yapma hedefi üzerine kurduğu hayatı, üst üste geçirdiği iki retina dekolmanıyla alt-üst olur. Kör olmanın kıyısından döndüğü ve kırk gün boyunca gözleri bandajlı yüzükoyun yatmak zorunda kaldığı bu çileli süreç, M.’yi korkularıyla yüzleşmeye ve sinemayla kurduğu saplantılı ilişkinin muhasebesini yapmaya itecektir. M.’nin hayatı tiye alan üslûbu, karanlığa karşı verdiği savaştaki en büyük silahı olacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • iyi bi film olduğu konusundan, fragmanından, afişine her şeyinden belli. ne yazık ki vizyonda çok fazla popüler hollywood filmi var. umarım arada kaynamaz

  • işte sıra dışı bi senaryo emeği geçenleri tebrik ediyorum. mutlaka izlicem

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