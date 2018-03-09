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Gringo
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : ABD, Avustralya
- Gösterim Tarihi :9 Mart 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Harold Soyinka için hayat pek iyi gitmemektedir. Kendisini sırtından bıçaklayan meslektaşlarının, yerel uyuşturucu çetelerinin ve yoz askerlerin insafına kalmış halde bulur. Kanuna saygılı bir vatandaşken aranan bir suçluya dönüşmüştür.
Gringo, bir yandan hicivli bir kara komedi olarak öne çıkarken, öte yandan soluksuz bir aksiyon sunuyor.
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