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Gringo

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Gringo
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Filmin Konusu

Harold Soyinka için hayat pek iyi gitmemektedir. Kendisini sırtından bıçaklayan meslektaşlarının, yerel uyuşturucu çetelerinin ve yoz askerlerin insafına kalmış halde bulur. Kanuna saygılı bir vatandaşken aranan bir suçluya dönüşmüştür.

Gringo, bir yandan hicivli bir kara komedi olarak öne çıkarken, öte yandan soluksuz bir aksiyon sunuyor.

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