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Grinin Elli Tonu

Fifty Shades of Grey

1 kişi izlemiş. | 33 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Grinin Elli Tonu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (54 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Anastasia Steele, kendi halinde bir genç kadındır. Bir gün en yakın arkadaşı hasta olup da, önemli bir iş adamıyla yapması gereken röportaja gidemeyince, Anastasia onun yerine gitmeye ikna olur. Christian Grey ise, genç yaşına rağmen, iş hayatında oldukça önemli bir pozisyona ve güce sahiptir. Yakışıklı, başarılı ve zengin Grey, dışarıdan bakıldığında ideal bir karakter gibi görünse de ilişkileri sıradışı ve psikolojik olarak da oldukça harap bir durumdadır. Anastasia onun kurtuluşu olurken, Christian ise Anastasia'nın hiç bilmediği dünyalara açılan kapısı olacaktır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Uzun uzun yorumlar yazmaya gerek yok.kısaca pert diyebiliriz

  • Bizim türklerde henüz tek bir tonu olmadığından uzay filmi gibi geliyordur muhtemelen elli tonu görünce

  • gidin esinizle porno izleyin bu filme para verceginize. 70li yillarda bu filme pecete kolanya verirler girisinde.ya bu asksa biz melekmisiz turkler seviyorum sizi )

  • film çok abartıldı... ama içi dışı boş... aşkı bile yakalayamamış bir film... dakota iyi ama adam vasatında altında.... film sanki bir haftada çekilip vizyona girmiş gibi bir hava oluşturuyor..... kurgu ve geçiş sahneleri berbat.....

  • Kitabını okumadığım için kitap hakkında yorum yapamayacağım ama film çok ağır

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Oyuncular ve ekip

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