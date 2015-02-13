Grinin Elli Tonu

Anastasia Steele, kendi halinde bir genç kadındır. Bir gün en yakın arkadaşı hasta olup da, önemli bir iş adamıyla yapması gereken röportaja gidemeyince, Anastasia onun yerine gitmeye ikna olur. Christian Grey ise, genç yaşına rağmen, iş hayatında oldukça önemli bir pozisyona ve güce sahiptir. Yakışıklı, başarılı ve zengin Grey, dışarıdan bakıldığında ideal bir karakter gibi görünse de ilişkileri sıradışı ve psikolojik olarak da oldukça harap bir durumdadır. Anastasia onun kurtuluşu olurken, Christian ise Anastasia'nın hiç bilmediği dünyalara açılan kapısı olacaktır.