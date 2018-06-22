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Guai shen shi
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :1963
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Lan Pai , Wang Hsiao , Yang Chen , Tsi Tsai Ai , Ming Kang
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Dağıtıcı :Tien Sheng Film Priduction
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