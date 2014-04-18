Doğada yalnız ve kendi halinde bir hayat yaşayan Gülcemal´in kaderi daha önce hiç görmediği babasından kalan mirasla bir anda değişir. Gülcemal´i kandırıp mirası elinden almaya çalışan Şahbaz ailesi çok geçmeden zor bir hedefle karşı karşıya olduklarını fark ederler. Mirası almak için İstanbul´a gelen Gülcemal kendisini komik, eğlenceli, çılgın, kıpır kıpır, tehlikeli bir maceranın içinde bulur.