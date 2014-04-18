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Gülcemal

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Fragmanlar


Gülcemal
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Doğada yalnız ve kendi halinde bir hayat yaşayan Gülcemal´in kaderi daha önce hiç görmediği babasından kalan mirasla bir anda değişir. Gülcemal´i kandırıp mirası elinden almaya çalışan Şahbaz ailesi çok geçmeden zor bir hedefle karşı karşıya olduklarını fark ederler. Mirası almak için İstanbul´a gelen Gülcemal kendisini komik, eğlenceli, çılgın, kıpır kıpır, tehlikeli bir maceranın içinde bulur.

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Yorumlar

  • kesin komiktir ..izleriz

  • eğlenceli bi filme benziyo

  • peker açıkalın gerçekten iyi bi oyuncu

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Oyuncular ve ekip

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