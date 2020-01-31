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Güller Ülkesi: Damascena

Damascena

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Güller Ülkesi: Damascena
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Filmin Konusu

Bugünlerde Bulgaristan'ın en büyük gül yağı üreticilerinden biri olan Techo'nun hayatına odaklanıyor ve onun hayalleri ile son elli yılda Bulgaristan’daki sert siyasi ve sosyal gerçeklik arasındaki çarpışmayı anlatıyor. Techo, komünizm döneminde Gül Vadisi’nde büyür. Tutkusunun peşinde koşarak, yerel gül fabrikası için teknoloji uzmanı olur. Bundan kısa bir süre sonra, komünist rejim çöker ve Techo’nun ilk bağımsız gül yağı damıtma tesisini kurma hedefi gerçekleşebilir görünür. Bununla birlikte, uzun yıllar süren siyasi geçiş dönemi, Techo’nun hem işini, hem de yaşamını önemli ölçüde etkiler. İnanılmaz çabaları sayesinde Techo, Bulgaristan'ı dünyadaki gül yağı üretiminin liderleri arasına sokar.

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