Güller, Türkiye’de post modern darbe olarak adlandırılan bir döneme şahit olan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Ali Osman, Türkiye’nin siyasi olarak en kırılgan dönemlerinde birinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuktur. Kekeme ve utangaç bir çocuk olan Ali, eğitim görmek için köyde yaşayan ailesinin yanından ayrılıp, şehirde yatılı bir okula gider. 28 Şubat sürecinde yurtlar erken tatile girince, kendisi ile birlikte köyden okula gelen Serdar ile birlikte doğup büyüdüğü köye doğru yola koyulur. Ancak yolculuk sırasında, köyü ile ilgili can sıkıcı haberler alır. Platonik olarak aşık olduğu Güller’in köy okulunda öğretmen olan babası hakkında soruşturma açılmıştır ve bu yüzden aile köyden taşınmaya karar vermiştir. Ali, bir yandan yaşananları kafasında oturtmaya çalışırken bir yandan da sevdiği kızı bir daha göremeyecek olmanın telaşı içine girer.