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Gulyabani
1 kişi izlemiş. | 77 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :28 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Dört kadın, fantastik bir filmin senaryosunu yazmak üzere korku dolu bir ormanda yer alan av evine gider. Bir yandan atmosferi soluyup mekanı keşfetmeye çalışırken, bir yandan da peş peşe beklenmedik olaylarla karşılaşıp kendi korkuları ile yüzleşmek zorunda kalırlar.
Galeri
Yorumlar
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Suan fılmı ızlıyoruz berbat bı fılm ıgrenc otesi.geldıgımıze cok pısmanız resmen dalga gecmısler ızleyenlerle.
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bence güzel olmuş.
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fragmanından da anlaşılacağı üzere hem korkup hem de çok güleceğim bir film beni bekliyor emeklerine sağlık :)))))))) daha oturduğum şehir e film gelmedi :(( geldiği gibi gideceğim :))
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Fragman cok iyiydi , bekliyorum simdiden
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