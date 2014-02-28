Dört kadın, fantastik bir filmin senaryosunu yazmak üzere korku dolu bir ormanda yer alan av evine gider. Bir yandan atmosferi soluyup mekanı keşfetmeye çalışırken, bir yandan da peş peşe beklenmedik olaylarla karşılaşıp kendi korkuları ile yüzleşmek zorunda kalırlar.