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Gumrah
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Aile
- Yapım Yılı :1963
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Nana Palsikar , Mala Sinha , Ashok Kumar , Nirupa Roy , Shashikala , Deven Verma , Sunil Dutt , Moolchand
- Yapımcı :
- Müzik :
- Süre :155 dk.
- Dağıtıcı :B.R. Films
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