Hüseyin Namık Üstünel'in kaleme aldığı, Mete Şener ve Kemal Uzun'un birlikte yönetmen koltuğunu paylaştığı film, her anımızı dolu dolu yaşamak yerine onu planlayarak vakit kaybettiğimiz gerçeğini çarpıcı bir hikaye ile gözler önüne seriyor. Bunu yaparken de kimi zaman sağlık sistemine göndermelerde bulunuyor kimi zaman da gerçek hayatta fark edemediğimiz detayları beyazperdede baba-kız ilişkisi çerçevesinden yansıtıyor.