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Güneş Tepedeyken
Zvizdan
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 4.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya
- Gösterim Tarihi :30 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :123 dk.
Filmin Konusu
Jelena ile Ivan, Natasa ile Ante, Marija ile Luka’nın aşkları Bosna Savaşı’ndan sonra otuz yıla yayılmış tek bir aşkın hikayesi. Küçük bir kasabada birlikte yaşayan iki milletin birbirine duyduğu nefretin engel olduğu bir imkansız aşk hikayesi Güneş Tepedeyken.
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