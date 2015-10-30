Jelena ile Ivan, Natasa ile Ante, Marija ile Luka’nın aşkları Bosna Savaşı’ndan sonra otuz yıla yayılmış tek bir aşkın hikayesi. Küçük bir kasabada birlikte yaşayan iki milletin birbirine duyduğu nefretin engel olduğu bir imkansız aşk hikayesi Güneş Tepedeyken.