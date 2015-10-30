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Sinema>Film Arşiv >  Güneş Tepedeyken - Zvizdan
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Güneş Tepedeyken

Zvizdan

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Fragmanlar


Güneş Tepedeyken
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jelena ile Ivan, Natasa ile Ante, Marija ile Luka’nın aşkları Bosna Savaşı’ndan sonra otuz yıla yayılmış tek bir aşkın hikayesi. Küçük bir kasabada birlikte yaşayan iki milletin birbirine duyduğu nefretin engel olduğu bir imkansız aşk hikayesi Güneş Tepedeyken.


Filmin Eleştrisi




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