Güneş Yanığı 2
Utomlennye Solntsem 2 (Burnt By The Sun 2)
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2010
- Ülke : Almanya, Fransa, Rusya
- Gösterim Tarihi :5 Ekim 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Dağıtıcı :Umut Sanat
Filmin Konusu
Mikhalkov’un üçlemesinin tam on altı yıldır beklenen ikinci bölümü, Oscar’lı Güneş Yanığı’nın bittiği noktanın beş yıl sonrasından devam ediyor. Mikhalkov’un canlandırdığı kahramanımız Albay Kotov ilk filmin sonunda idama mahkûm edilmesine rağmen canını kurtarmış, İkinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşmaktadır. Karısı Maroussia öldüğüne inanmakta, kızı Nadia ise ondan nefret etmektedir. En kötüsü de, ezeli düşmanı hain Mitya suikastten kurtulmuştur ve Stalin’in emirleri uyarınca Kotov’un peşine düşmüştür.
Galeri
Yorumlar
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Ben ilk filmi bilmiyorum ama onaltı yıldır bekleniyor olması ilgimi çekti, ikinci dünya savaşı dramları genelde çok etkileyici filmler oluyor zaten.
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Vizyondaki birçok boş filmin içinde gerçek bir film izlemek isteyenler için bir şans bu film bence!!!
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bu film çok az sinemada gösterime girer kesin, herkese göre bir film değil sanırım ben düşünmüyorum izlemei
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Önceki film 1994 tarihli,çok fazla bilinen bir film değil ama muhteşem bir filmdi,en iyi yabancı film oskarını almıştı.