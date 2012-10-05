Güneş Yanığı 2

Mikhalkov’un üçlemesinin tam on altı yıldır beklenen ikinci bölümü, Oscar’lı Güneş Yanığı’nın bittiği noktanın beş yıl sonrasından devam ediyor. Mikhalkov’un canlandırdığı kahramanımız Albay Kotov ilk filmin sonunda idama mahkûm edilmesine rağmen canını kurtarmış, İkinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşmaktadır. Karısı Maroussia öldüğüne inanmakta, kızı Nadia ise ondan nefret etmektedir. En kötüsü de, ezeli düşmanı hain Mitya suikastten kurtulmuştur ve Stalin’in emirleri uyarınca Kotov’un peşine düşmüştür.