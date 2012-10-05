Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Güneş Yanığı 2 - Utomlennye Solntsem 2 (Burnt By The Sun 2)
Paylaş

Güneş Yanığı 2

Utomlennye Solntsem 2 (Burnt By The Sun 2)

0 kişi izlemiş. | 14 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Güneş Yanığı 2
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (5 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Mikhalkov’un üçlemesinin tam on altı yıldır beklenen ikinci bölümü, Oscar’lı Güneş Yanığı’nın bittiği noktanın beş yıl sonrasından devam ediyor. Mikhalkov’un canlandırdığı kahramanımız Albay Kotov ilk filmin sonunda idama mahkûm edilmesine rağmen canını kurtarmış, İkinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşmaktadır. Karısı Maroussia öldüğüne inanmakta, kızı Nadia ise ondan nefret etmektedir. En kötüsü de, ezeli düşmanı hain Mitya suikastten kurtulmuştur ve Stalin’in emirleri uyarınca Kotov’un peşine düşmüştür.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Ben ilk filmi bilmiyorum ama onaltı yıldır bekleniyor olması ilgimi çekti, ikinci dünya savaşı dramları genelde çok etkileyici filmler oluyor zaten.

  • Vizyondaki birçok boş filmin içinde gerçek bir film izlemek isteyenler için bir şans bu film bence!!!

  • bu film çok az sinemada gösterime girer kesin, herkese göre bir film değil sanırım ben düşünmüyorum izlemei

  • Önceki film 1994 tarihli,çok fazla bilinen bir film değil ama muhteşem bir filmdi,en iyi yabancı film oskarını almıştı.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Güneş Yanığı 2 filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Güneş Yanığı 2 filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir