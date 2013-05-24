Günlerin Köpüğü
L´écume Des Jours
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :24 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :125 dk.
Filmin Konusu
Colin, Chloé ile tanışır ve ona çılgınca âşık olur. Fakat Chloé akciğerinde çıkan nilüfer çiçeği yüzünden hastalanınca, bu masalsı evliliğin seyri değişir. Nilüfer çiçeğini korkutup soldurmak için, Colin’in ona çiçekler getirmesi gerekir. Farklı icatları hayata geçirmekle uğraşan Colin’in dostları para kazanması için ona yardım ederler.
Galeri
Yorumlar
-
yönetmen sil baştan'ın yönetmeni olunca beklentiler de yükseliyor haliyle
-
yarın gidicem. umarım hayal kırıklığı yaratmaz.
-
görsellerden zaten farklı bi filmin bizi beklediği belli. başrol oyuncusunun da bu kadar tanınmış bi isim olması filmi izlettirmek için yeterli bi sebep
-
fragmanı muhteşem! akciğerinde çıkan nilüfer çiçeği nasıl bi konudur! mutlaka izlemek istiyorum!
-
amelie hiçbir zaman eskimeyecek bi film benim için. bu kadın da bu rollere çok yakışıyo