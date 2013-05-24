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Günlerin Köpüğü

L´écume Des Jours

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Fragmanlar


Günlerin Köpüğü
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Colin, Chloé ile tanışır ve ona çılgınca âşık olur. Fakat Chloé akciğerinde çıkan nilüfer çiçeği yüzünden hastalanınca, bu masalsı evliliğin seyri değişir. Nilüfer çiçeğini korkutup soldurmak için, Colin’in ona çiçekler getirmesi gerekir. Farklı icatları hayata geçirmekle uğraşan Colin’in dostları para kazanması için ona yardım ederler.

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Yorumlar

  • yönetmen sil baştan'ın yönetmeni olunca beklentiler de yükseliyor haliyle

  • yarın gidicem. umarım hayal kırıklığı yaratmaz.

  • görsellerden zaten farklı bi filmin bizi beklediği belli. başrol oyuncusunun da bu kadar tanınmış bi isim olması filmi izlettirmek için yeterli bi sebep

  • fragmanı muhteşem! akciğerinde çıkan nilüfer çiçeği nasıl bi konudur! mutlaka izlemek istiyorum!

  • amelie hiçbir zaman eskimeyecek bi film benim için. bu kadın da bu rollere çok yakışıyo

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Oyuncular ve ekip

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