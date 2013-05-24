Günlerin Köpüğü

Colin, Chloé ile tanışır ve ona çılgınca âşık olur. Fakat Chloé akciğerinde çıkan nilüfer çiçeği yüzünden hastalanınca, bu masalsı evliliğin seyri değişir. Nilüfer çiçeğini korkutup soldurmak için, Colin’in ona çiçekler getirmesi gerekir. Farklı icatları hayata geçirmekle uğraşan Colin’in dostları para kazanması için ona yardım ederler.