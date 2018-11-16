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Guru
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik, Aksiyon
- Yapım Yılı :1997
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Captain Raju , Kaveri , Sithara , Madhupal , Murali , Ganesh Kumar , Kochu Preman , Nedumudi Venu , Sreenivasan , Suresh Gopi devamı..
- Müzik :
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