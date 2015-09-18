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Guruldayan Kalpler

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Fragmanlar


Guruldayan Kalpler
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hayatı boyunca varoşta yaşamış Yaşar, arkadaşları tarafından kandırılıp hırsızlık yapmak için girdiği atölyede yakalanır ama hırsızlık yapmaya gittiği yerin sahibi tarafından işe alınır. Çalışmaya başladığı yer, modern sanat heykellerinin yapıldığı bir atölyedir. Sanattan hiç anlamayan Yaşar, Hülya’nın yanında modern sanat heykellerinin yapılışına yardımcı olurken birbirinden komik ve neşeli olaylar gelişir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Ya fragmani bile izlemedim bukadar basit bukadar sacma turk flimleri yapiliyorki tek bilinen komedi onu bile yapamiyorsunuz belden asagi muhabbetli konularla bir flim cekiliyor bunun adina komefi flimi diyorlar bide yaz ayinda dogru duzgun flim izleyemdim sayenizde hafta sacma bir flim daha gosterime giriyor birde 2 ay 3 ay sonra tvde yayinliyorsunuz yazik kaliteli birseyker yapin bunu genel anlamda butun tr flimleri icin yaptim

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