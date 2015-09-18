Guruldayan Kalpler

Hayatı boyunca varoşta yaşamış Yaşar, arkadaşları tarafından kandırılıp hırsızlık yapmak için girdiği atölyede yakalanır ama hırsızlık yapmaya gittiği yerin sahibi tarafından işe alınır. Çalışmaya başladığı yer, modern sanat heykellerinin yapıldığı bir atölyedir. Sanattan hiç anlamayan Yaşar, Hülya’nın yanında modern sanat heykellerinin yapılışına yardımcı olurken birbirinden komik ve neşeli olaylar gelişir.