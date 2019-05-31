Güvercin Hırsızları, çaldığı güvercinler ile arkadaşının hayalini gerçekleştirmeye çalışan genç bir delikanlının hikayesini anlatıyor. Mahmut, yaşlı babası ile birlikte Yozgat’ın bir ilçesinde yaşayan genç bir delikanlıdır. Büyük şehirlerin gürültüsünden, kaosundan yoksun olan ilçede herkesin tek uğraşı güvercinlerdir. İlçe sakinleri zamanlarının çocuğunu güvercinleri ile ilgilenip, onları beslemekle geçirir. Güvercinlerin güzelliği ve yetenekleri ile ilgilenen ahali, onları neredeyse bir araba fiyatına satmaya başlar. Güvercinleri çok seven ve geceleri arkadaşları ile birlikte güzel bulduğu güvercinleri çalan Mahmut’un en büyük hayali en iyi güvercinlere sahip olmaktır. Bir gün bir güvercininin kaçması Mahmut’un hayatını hiç beklenmedik bir şekilde değiştirir. Mahmut, güvercinini bir evin çatısına yuva yapmış olarak bulur. Bu sayede evin 8 yaşındaki oğlu İsmail ile tanışan Mahmut, artık güvercinleri yeni arkadaşının hayallerini gerçekleştirebilmek için çalar. Osman Doğan‘ın ilk uzun metraj filmi olan Güvercin Hırsızları”nın oyuncu kadrosunda Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Gökhan Yıkılkan, Kutay Sandıkçı gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunda yönetmen ile birlikte Samet Doğan’ın imzası bulunuyor.

