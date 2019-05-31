Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Güvercin Hırsızları
Paylaş

Güvercin Hırsızları

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Güvercin Hırsızları
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2018
  • Ülke : Türkiye
  • Gösterim Tarihi :31 Mayıs 2019

 

Filmin Konusu

Güvercin Hırsızları, çaldığı güvercinler ile arkadaşının hayalini gerçekleştirmeye çalışan genç bir delikanlının hikayesini anlatıyor. Mahmut, yaşlı babası ile birlikte Yozgat’ın bir ilçesinde yaşayan genç bir delikanlıdır. Büyük şehirlerin gürültüsünden, kaosundan yoksun olan ilçede herkesin tek uğraşı güvercinlerdir. İlçe sakinleri zamanlarının çocuğunu güvercinleri ile ilgilenip, onları beslemekle geçirir. Güvercinlerin güzelliği ve yetenekleri ile ilgilenen ahali, onları neredeyse bir araba fiyatına satmaya başlar. Güvercinleri çok seven ve geceleri arkadaşları ile birlikte güzel bulduğu güvercinleri çalan Mahmut’un en büyük hayali en iyi güvercinlere sahip olmaktır. Bir gün bir güvercininin kaçması Mahmut’un hayatını hiç beklenmedik bir şekilde değiştirir. Mahmut, güvercinini bir evin çatısına yuva yapmış olarak bulur. Bu sayede evin 8 yaşındaki oğlu İsmail ile tanışan Mahmut, artık güvercinleri yeni arkadaşının hayallerini gerçekleştirebilmek için çalar. Osman Doğan‘ın ilk uzun metraj filmi olan Güvercin Hırsızları”nın oyuncu kadrosunda Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Gökhan Yıkılkan, Kutay Sandıkçı gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunda yönetmen ile birlikte Samet Doğan’ın imzası bulunuyor.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Güvercin Hırsızları filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Güvercin Hırsızları filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir