Güvercin Uçuverdi
- IMDB Puanı : 3.2 / 10
- Filmin Puanı : 5.6 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Yüksel Güvercin, yıllar önce geçirdiği bir kaza sonucu kör olan annesiyle birlikte yaşamaktadır. Annesi oğlunun pilot olduğunu zannetmektedir ve en büyük arzusu gözleri açıldığında oğlunun uçağında uçabilmektir. Yüksel ise annesine söylemek zorunda kaldığı bu beyaz yalanı temizlemek için bir an önce pilot olmalıdır. Çünkü annesinin göz ameliyatına sayılı günler kalmıştır. Yüksel’in diğer sorunu ise ilk aşkı olan Sema’yla evlenebilmektir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Daha fazla özenilerek yapılabilirdi; Atalay Demirci ortalama performansına maalesef ki ulaşamamış. Bence seyredilmezse kaybedilmiş bir şey olmayan film katagorisinde. Emeği geçenlere teşekkürler.
-
Berbat film M F
-
İlk film için gayet başarılı
-
turk filmlerine destek olalim dedik ama film tam bir rezalet. hayatimda ilk defa bir filmin yarisinda ciktim. yaziklar olsun!
-
Curcuna bir filim daha