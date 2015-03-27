Güvercin Uçuverdi

Yüksel Güvercin, yıllar önce geçirdiği bir kaza sonucu kör olan annesiyle birlikte yaşamaktadır. Annesi oğlunun pilot olduğunu zannetmektedir ve en büyük arzusu gözleri açıldığında oğlunun uçağında uçabilmektir. Yüksel ise annesine söylemek zorunda kaldığı bu beyaz yalanı temizlemek için bir an önce pilot olmalıdır. Çünkü annesinin göz ameliyatına sayılı günler kalmıştır. Yüksel’in diğer sorunu ise ilk aşkı olan Sema’yla evlenebilmektir.