Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran, Beşiktaş'la iç içe geçmiş bir yaşamın hikâyesini sunuyor. Süreyya çok hızlı değişen iki olgu olan şehir ve futbolun içinde, geçmişi simgeleyen ve günümüzde, kaybolduğunu, unutulduğunu düşündüğümüz bazı değerlerin temsilcisi olarak seyirci karşısına çıkmakla beraber Süreyya'nın, endüstriyel futbol çağının tam kalbinde yalın bir insan olarak, Beşiktaş'ın değerleriyle birlikte, nasıl simgeleştiğini gösteriyor. Güzel Adam Süreyya; Fikret Orman, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Les Ferdinand, Gordon Milne ve Ricardo Querasma gibi birçok önemli futbol insanını bu hikâyeye konuk ediyor.