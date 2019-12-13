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Güzel Aşk

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Güzel Aşk
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Filmin Konusu

Mucizelerle dolu bir gecede aynı anda doğan Hüsn ve Aşk’ın kaderi beraber yazılmıştır. Ama ikisi için ayrılık zamanı gelmiştir. Aşk’ın Hüsn ile sonsuza kadar “bir” ve mutlu olması için önünde esrarengiz ve zorlu bir yolculuk vardır. Aşk, yoldaşı Gayret ile çıktıkları bu yolculukta bir yandan da kendini keşfetmektedir.

Galeri

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