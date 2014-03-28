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Sinema>Film Arşiv >  Güzel ve Çirkin - La belle et la bete
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Güzel ve Çirkin

La belle et la bete

0 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Güzel ve Çirkin
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Disney'in çocuk klasikleri arasına giren Güzel ve Çirkin masalının yeni bir uyarlaması olan film, fantastik ve romantik unsurların yanı sıra gerilim tonu olan bir yapım.

Galeri

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Yorumlar

  • çok eğlenceli zaman geçireceğiniz bir film herkese tavsiye ederim

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Oyuncular ve ekip

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