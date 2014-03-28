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Güzel ve Çirkin
La belle et la bete
0 kişi izlemiş. | 11 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Fantastik
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Fransa
- Gösterim Tarihi :28 Mart 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Disney'in çocuk klasikleri arasına giren Güzel ve Çirkin masalının yeni bir uyarlaması olan film, fantastik ve romantik unsurların yanı sıra gerilim tonu olan bir yapım.
Galeri
Yorumlar
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çok eğlenceli zaman geçireceğiniz bir film herkese tavsiye ederim
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