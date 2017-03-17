Disney'in canlı çekim (live-action) klasik animasyon uyarlaması "Güzel ve Çirkin", günümüz izleyicileri için klasik karakterlere yeniden hayat veriyor ve orijinal müziğe sadık kalırken klasiğe pek çok yeni şarkı da ekliyor. "Güzel ve Çirkin" bir canavar tarafında kaleye hapsedilen genç, güzel ve özgür Belle'in hikayesini konu alıyor. Korkularına rağmen Belle, kalenin çalışanlarıyla arkadaş olur, canavarın korkunç dış görünüşünün arkasındaki hassas kalbi ve gerçek Prensi keşfeder. Filmde, Belle rolünü Emma Watson, canavar rolünü Dan Stevens, yakışıklı ama sığ bir köylü olan Gaston rolünü Luke Evans, Belle'in egzantrik fakat sempatik babası Maurice rolünü Oscar ödüllü oyuncu Kevin Kline üstleniyor. Ayrıca, Gaston'un yaveri Lefou rolünü Josh Gad, Lumiere rolünü Golden Globe adayı Ewan McGregor, Maestro Cadenza rolündü Oscar adayı Stanley Tucci, Plumette rolünü Gugu Mbatha-Raw, tüy kutusu Madame Garderobe rolünü altı kez Tony Ödülü® almış Audra McDonald, zihin saati Cogsworth rolünü Oscar adayı Ian McKellen ve çaydanlık Mrs. Potts rolünü ise iki defa Academy Ödülü almış Emma Thompson canlandırıyor.