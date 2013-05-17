Güzelliğin On Par´ Etmez
Deine SchÃ¶nheit ist nichts wert
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya, Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Oniki yaşındaki Veysel ve ailesi ülkelerini terk etmek zorunda kalırlar. Yeni bir hayata başlayacakları Avusturya’ya göç eden aile buradaki yaşam dinamiklerine ayak uydurmakta bir hayli zorlanırlar. Bu yeni ülke, yeni dil ve yeni kültür özellikle küçük Veysel için büyük sıkıntılar doğurur. Veysel’in hayattaki tek umudu ve hayali sınıfındaki Ana’ya aşkını ilân edip ondan da aynı karşılığı görebilmektir. Sürekli Ana’nın hayalleriyle yaşan genç çocuk Cem isimli orta yaşlı komşusuyla tanışınca harekete geçecek, hayallerinin gerçek sonuçlarını en saf haliyle tecrübe edecektir.
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Yorumlar
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filmi merak ettim. şuana kadar okduğum yorumlara bakılırsa iyi bi film
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herkesin ruhuna dokunacak bi film. izledim ve çok başarılı buldum
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mükemmel bi konu. mükemmel bi oyunculuk. kaçırmayın derim.
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9 Yaşında iken bulunduğumuz ili ve ilkokulumu değiştirmiştik babamın görev yeri icabı, kendi ülkemde de olsa kendimi çok yalnız ve kötü hissetmiştim. Ülkesini değiştirmek zorunda olan çocuğun yaşadığı zorluklara değindiği için Hüseyin Tabak' a teşekkür ederim.