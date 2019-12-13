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Güzelliğin Portresi

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Güzelliğin Portresi
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Filmin Konusu

Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim türündeki "Güzelliğin Portresi" filminin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka, Feridun Düzağaç gibi isimler yer alıyor.

Galeri

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