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Güzelliğin Portresi
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Filmin Konusu
Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim türündeki "Güzelliğin Portresi" filminin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka, Feridun Düzağaç gibi isimler yer alıyor.
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