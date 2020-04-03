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Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

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Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
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Filmin Konusu

Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen Liselerarası geleneksel yaz oyunları'na bu yıl Özel Çamlıca Lisesi de katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah bu yarışma için Fen Bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs uçağındaki yerlerini alırlar. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları bir maceraya dönüşecektir.

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