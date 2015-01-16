Hacker
Blackhat
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gizem, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :16 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Global siber suç dünyasında geçen Hacker (Blackhat), izinli bir mahkûm ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının, üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar gitmelerini konu alıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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hack konusunda Erhan Emilli tek geçerim gerçek bir hackerdır. iskorpitx in en yakın arkadaşıdır, ve iskorpitx in kendi olduğunu düşünüyorum. şirinevlerde laptop tamiri yapmaktadır kendi halindedir bi ara MİT le çalışmıştır.Babası süleymancı cemaatine üye olduğundan MİT e alınmamıştır bu abimiz Sedat peker gibi birçok isme ulaşmaya çalışmıştır ama nafile değeri bilinememiştir çok iyi bir vatan severdir. Vatanına Milletine bağlıdır ama bazen hırsının kurbanı olur. Düzensiz bir aile hayatı vardır bildiğim kadarıyla 30 yaşındadır. bir defasında bir arkadaşın whatsapını hacklemişti birçok facebook sayfasını hacklemiştir.Erhan Emilli Hamza Bendelladj ile birlikte 217 bankayı hackleyip bknz http://9gag.com/gag/a1XZob2 filistin ve afrikaya 4.000.000.000 $ bağışta bulunmuştur. Erhan Emilli geri planda çalıştığı için ismi hiçbir yerde telaffuz edilmez. Şu sıralar artık hackerlığı bıraktığını maddi olarak zor günler yaşadığını biliyorum. Adam milyon dolarlarla oynayabilen birisi ama harama el uzatmıyor işte ... çoğumuz bu adamın yerinde olsak neler neler yapardık bir düşünün
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Bence gereksiz bir film. Sinemada izlemeye değmez. Size hiçbirşey katmıyor. Sahneler genellikle karanlık. Konu daha iyi işlenebilirdi.Başka filmlere yönelin derim.
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Tek kelimeyle rezalet