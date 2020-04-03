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Hadi Gidelim

Onward

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Hadi Gidelim
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Pixar yapımı Onward, bir zamanlar olduğu gibi dünya üzerinde hâlâ sihrin var olup olmadığını keşfe çıkan iki elf kardeşin hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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