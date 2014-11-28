Hadi İnşallah

Uzun süre eve kapanan ve her ayrılık sendromunu yaşayan PuCCa'nın artık bunları atlatması gerekmektedir. Babasının aracılığıyla bir iş görüşmesine gider. Aslında hiç çalışmak istememektedir. Ancak gittiği iş görüşmesinde gördüğü Pekmez bir anda hayatını değiştirir ve hemen işi kabul eder. Artık İzmir'de yayın yapan yerel bir TV kanalında muhabirdir.