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Hadi İnşallah

5 kişi izlemiş. | 36 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hadi İnşallah
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (39 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Uzun süre eve kapanan ve her ayrılık sendromunu yaşayan PuCCa'nın artık bunları atlatması gerekmektedir. Babasının aracılığıyla bir iş görüşmesine gider. Aslında hiç çalışmak istememektedir. Ancak gittiği iş görüşmesinde gördüğü Pekmez bir anda hayatını değiştirir ve hemen işi kabul eder. Artık İzmir'de yayın yapan yerel bir TV kanalında muhabirdir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Eglendik iyi vakit gecirttiler tesekkurler

  • sinema değil de TV filmi olarak evde izlenir belki

  • Gayet eglenceli güzel film gidin canınız sıkılmaz..

  • Murat Boz' un sesi mi kotu? Adam Tarkan'in vokaliydi, yuh artik:)))

  • Filme bayıldım cok eglenceli komik tekrar seyredebilir.Espiriler gayet iyi halen gülüyorum.

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Oyuncular ve ekip

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