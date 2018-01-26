Ünlü bir bilim adamı olan Gordon Dunn, çığır açan yeni cihazını tanıttıktan kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde ölü bulunur. Gordun'un ölümü eşi Carolyn için tam bir yıkım olur. Carolyn, her şeyle bağını yitirip kendi iç dünyasına dalmıştır. Tam da bu sırada Gordun'un geçmişinden olduğunu iddia eden gizemli bir adam ortaya çıkar. Adam, cihazı alarak gizemi ortaya çıkarmaya çalışır. Suçluluk, hüzün ve ihanetle karşılaşacağı bir araştırmaya girişecektir.