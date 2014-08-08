Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Hafta Sonu - Weekend
Paylaş

Hafta Sonu

Weekend

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Hafta Sonu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 7.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (3 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bir grup arkadaşıyla takıldıktan sonra tek başına bir gece kulübüne geçen Russell, çapkınlık peşindedir. Bir süre orada takıldıktan sonra Glen ile birlikte kulüpten ayrılır. Barlarda ve yatak odalarında geçen, kimi zaman sarhoş, kimi zaman kafaları güzel bir halde dolaştıkları, hikayeler anlatıp seviştikleri bir hafta sonu böylece başlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • film izleyebilseydik

  • bu film bence hiç uygun bi film değil gençlerii farklı yönlere sevk ediyor.. yanlış bi film

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Hafta Sonu filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Hafta Sonu filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir