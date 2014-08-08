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Hafta Sonu
Weekend
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :8 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Bir grup arkadaşıyla takıldıktan sonra tek başına bir gece kulübüne geçen Russell, çapkınlık peşindedir. Bir süre orada takıldıktan sonra Glen ile birlikte kulüpten ayrılır. Barlarda ve yatak odalarında geçen, kimi zaman sarhoş, kimi zaman kafaları güzel bir halde dolaştıkları, hikayeler anlatıp seviştikleri bir hafta sonu böylece başlar.
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Yorumlar
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film izleyebilseydik
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bu film bence hiç uygun bi film değil gençlerii farklı yönlere sevk ediyor.. yanlış bi film
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