Bir grup arkadaşıyla takıldıktan sonra tek başına bir gece kulübüne geçen Russell, çapkınlık peşindedir. Bir süre orada takıldıktan sonra Glen ile birlikte kulüpten ayrılır. Barlarda ve yatak odalarında geçen, kimi zaman sarhoş, kimi zaman kafaları güzel bir halde dolaştıkları, hikayeler anlatıp seviştikleri bir hafta sonu böylece başlar.