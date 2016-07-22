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Hain
Our Kind of Traitor
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Fransa, İngiltere
- Gösterim Tarihi :22 Temmuz 2016
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- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Peter ve kız arkadaşı Gail, gittikleri tatilde Rusya'nın en bilinen mafya patronu Dima ile tanışırlar. Dima, öğretmen olan Peter'a ingiliz İstihbarat Teşkilatına (MI6) verilmek üzere bir suçlular listesi verir. Peter adamın ve ailesinin tehlikede olduğuna inandığı için istediğini yapmaya karar verir. Ancak MI6 bu listeyi yetersiz bulur ve peter'ın Dima'dan daha fazla bilgi alması için Peter ve Gail'e baskı kurar. Hiç alakası olmadığı halde bir anda iki ülke arasında gerçekleşen bu güç savaşında Peter ve kız arkadaşının birbirlerinden başka güvenecek kimseleri kalmaz.
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Yorumlar
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şahsen pek beğenmedim açıkçası. çok durağan bi film olmuş , beğenen de çıkabilir tabii
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