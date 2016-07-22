Peter ve kız arkadaşı Gail, gittikleri tatilde Rusya'nın en bilinen mafya patronu Dima ile tanışırlar. Dima, öğretmen olan Peter'a ingiliz İstihbarat Teşkilatına (MI6) verilmek üzere bir suçlular listesi verir. Peter adamın ve ailesinin tehlikede olduğuna inandığı için istediğini yapmaya karar verir. Ancak MI6 bu listeyi yetersiz bulur ve peter'ın Dima'dan daha fazla bilgi alması için Peter ve Gail'e baskı kurar. Hiç alakası olmadığı halde bir anda iki ülke arasında gerçekleşen bu güç savaşında Peter ve kız arkadaşının birbirlerinden başka güvenecek kimseleri kalmaz.