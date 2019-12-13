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Hain
Il traditore (The Traitor)
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Almanya, Brezilya, Fransa, İtalya
- Gösterim Tarihi :13 Aralık 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Il Traditore, iki dünyanın patronu olarak adlandırılan mafya babası Tommaso Buscetta’nın hayat hikayesini konu ediyor. Sicilya’da yaşayan Buscetta, genç yaşta mafyaya dahil olur. Yeraltı dünyasından kısa sürede sivrilen Buscetta, birçok kenti egemenliği altına alır. Girdiği karanlık dünyanın iç hesaplaşmaları, Buscetta’nın iki oğlunu, üç yeğenini ve altı akrabasını kaybetmesine neden olur.
Galeri
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