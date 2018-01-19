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Hakaret

L'insulte

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Fragmanlar


Hakaret
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.9 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Araba tamircisi Tony'nin hamile eşi Shirine'le sade bir hayatı vardır. Sokaklarındaki altyapı çalışmalarından Lübnan'a göç etmiş, yakınlardaki bir mülteci kampında yaşayan Filistinli ustabaşı Yasser'in şirketi sorumludur. Yasser, Tony'nin balkonundaki giderin akıttığını fark edip tamir etmek ister. Ancak Tony onu evine almamakta kararlıdır. Yasser dışarıdan da olsa gideri onarır. İlk

anlaşmazlıkları bu olay üzerine çıkan ikili arasında git gide büyüyen gerilim, Tony'nin Yasser'e kurduğu bir cümle ile çok farklı bir noktaya taşınır. Aralarındaki bu husumet önce mahkemeye, sonrasında politikacıların da dahil olduğu bir kamuoyu davasına döner. İki taraf da sonuna kadar hakkını savunurken, geçmişin yaraları da tekrar açılacaktır.

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