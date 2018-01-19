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Hakaret
L'insulte
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- IMDB Puanı : 7.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, Belçika, Fransa, Lübnan, Kıbrıs
- Gösterim Tarihi :19 Ocak 2018
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- Müzik :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Araba tamircisi Tony'nin hamile eşi Shirine'le sade bir hayatı vardır. Sokaklarındaki altyapı çalışmalarından Lübnan'a göç etmiş, yakınlardaki bir mülteci kampında yaşayan Filistinli ustabaşı Yasser'in şirketi sorumludur. Yasser, Tony'nin balkonundaki giderin akıttığını fark edip tamir etmek ister. Ancak Tony onu evine almamakta kararlıdır. Yasser dışarıdan da olsa gideri onarır. İlk
anlaşmazlıkları bu olay üzerine çıkan ikili arasında git gide büyüyen gerilim, Tony'nin Yasser'e kurduğu bir cümle ile çok farklı bir noktaya taşınır. Aralarındaki bu husumet önce mahkemeye, sonrasında politikacıların da dahil olduğu bir kamuoyu davasına döner. İki taraf da sonuna kadar hakkını savunurken, geçmişin yaraları da tekrar açılacaktır.
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