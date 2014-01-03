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Halam Geldi

1 kişi izlemiş. | 42 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Halam Geldi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Film, gazeteci Evrim Kanpolat’ın bizzat şahit olduğu gerçek bir olaydan yola çıkarak yazdığı senaryosu ile Türkiye’nin en büyük problemlerinden birini, çocuk yaşta gelin olan kızların acı dramını ve akraba evliliklerini ele alıyor. Aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekatı’nın 40. yılına denk gelen filmde, Kıbrıs Rum Kesimi tarafı ile yaşanan sınır meselesi de en insani yanıyla işleniyor. Filmin çekimleri Akıncılar köyünde gerçekleştirildi.

Galeri

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Yorumlar

  • #halamgeldi çocuk gelin barbarlığını tokat gibi yüzümüze vuran güzel bir film... Anlayana tabii...

  • bu filme interneten nasil seyredebiliriz izlemeyi cok istiyorum ama bulamiyorum

  • bence bu konular işlenmele devam etmeli. sonuçta bu sorunlar hala devam ediyor.

  • sıktı be yeter

  • yine ağlıcaz anlasılan.

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Oyuncular ve ekip

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