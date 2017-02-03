Genç bir kadın, izleyen kişiyi izlendikten 7 gün sonra öldüreceğini söyleyen gizemli bir video kasetin etrafındaki karanlık alt kültürü araştıran erkek arkadaşı için endişelenir. Erkek arkadaşını kurtarmak için kendini feda eder ve bunu yaparak korkunç bir şeyi keşfeder: "Filmin içinde daha önce hiç kimsenin görmediği bir film vardır"…