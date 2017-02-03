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Halka 3

Rings

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Halka 3
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Genç bir kadın, izleyen kişiyi izlendikten 7 gün sonra öldüreceğini söyleyen gizemli bir video kasetin etrafındaki karanlık alt kültürü araştıran erkek arkadaşı için endişelenir. Erkek arkadaşını kurtarmak için kendini feda eder ve bunu yaparak korkunç bir şeyi keşfeder: "Filmin içinde daha önce hiç kimsenin görmediği bir film vardır"…

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