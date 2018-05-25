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Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
Solo: A Star Wars Story
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :25 Mayıs 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, Star Wars evreninde genç Han Solo'nun yeraltı dünyasındaki suç dolu ortamdaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini anlatıyor.
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