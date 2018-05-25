Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, Star Wars evreninde genç Han Solo'nun yeraltı dünyasındaki suç dolu ortamdaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini anlatıyor.