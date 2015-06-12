Hannas: Karanlıkta Saklanan

Mert, Özel Sentez Kliniği tabelasının karşısında durduğunda, mesleğe yeni başlayan her psikiyatrist gibi idealleri ve planları vardı. Bir Anadolu şehrinin biraz dışındaki bu hastanede çok şey öğrenecek, kendini geliştirecekti. Farklı psikiyatrik rahatsızlıklar, farklı insanlar ve kitaplarda yazmayan daha pek çok şey kendisini bekliyordu. Koridorlarda, terapi odalarında, hastanenin her köşesinde.