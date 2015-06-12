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Hannas: Karanlıkta Saklanan
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :12 Haziran 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Mert, Özel Sentez Kliniği tabelasının karşısında durduğunda, mesleğe yeni başlayan her psikiyatrist gibi idealleri ve planları vardı. Bir Anadolu şehrinin biraz dışındaki bu hastanede çok şey öğrenecek, kendini geliştirecekti. Farklı psikiyatrik rahatsızlıklar, farklı insanlar ve kitaplarda yazmayan daha pek çok şey kendisini bekliyordu. Koridorlarda, terapi odalarında, hastanenin her köşesinde.
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