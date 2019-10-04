Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir? Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı "Hareket Sekiz" filminin oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer alıyor.