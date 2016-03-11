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Sinema>Film Arşiv >  Hasret - Hasret: Sehnsucht
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Hasret

Hasret: Sehnsucht

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Fragmanlar


Hasret
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ben Hopkins´in yönettiği Hasret, bir yönetmenin, İstanbul´da belgesel çekerken şehrin farklı dokularını yavaş yavaş keşfetmeye başlamasını konu alıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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