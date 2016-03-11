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Hasret
Hasret: Sehnsucht
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- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye, Batı Almanya
- Gösterim Tarihi :11 Mart 2016
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Filmin Konusu
Ben Hopkins´in yönettiği Hasret, bir yönetmenin, İstanbul´da belgesel çekerken şehrin farklı dokularını yavaş yavaş keşfetmeye başlamasını konu alıyor.
Filmin Eleştrisi
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