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Sinema>Film Arşiv >  Hatırla - Remember
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Hatırla

Remember

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Fragmanlar


Hatırla
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hafızası ile ilgili sorunlar yaşayan yaşlı bir adam olan Zev, yeni kaybettiği karısı Rurh'un yasını tutmaktadır. Karısına ölmeden önce verdiği intikam sözü onu hayatta tutan tek güçtür. Zev bakım evindeki yaşlı arkadaşı Max'in de yardımı ile Max ve kendi ailesini Auschwitz toplama kampında katleden ve yıllarca kaçak olarak yaşayan esrarengiz adamı bulmaya ve öldürmeye yemin eder. Max'in, kendisinin hatırlayamadığı tüm yaşananları ve bu kimliği belirsiz katili bulmak için gereken tüm ipuçlarını yazdığı mektubu da alarak intikam ateşi ile yola koyulur. Ancak Zev'in bilmediği tek şey intikam yolculuğunda en büyük düşmanının kendi hafızası olduğudur.

Galeri

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Yorumlar

  • Beklenmedik sürprizlerle dolu... İşte sinemayı bu yüzden çok seviyorum.. Degişik haller ruhlar degişik etkiler alınca büyüleniyor insan kesinlikle izlenmeli

  • gerçekten çok güzel film olmuş, olayın akışına kitleniyosun ama ilginç ve dramatik bir sürpriz çıkıyor , siz de gidin hatırlayın ;)

  • Yahudi kamplarının alışıldık hilayesinin, son detece şaşırtan bir senaryo ile kurgulanması. Kesinlikle izlemeye değer.

  • Film on numara kesin gidin

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Oyuncular ve ekip

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