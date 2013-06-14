Havada Aşk Var

6 saatlik, türbülanslı bir uçuş. Eski sevgilinizin tam yanındaki koltuk. New York’ta avukatlık yapmakta olan yakışıklı Antoine, bir toplantı için Paris’e giderken uçakta deliler gibi aşık olduğu eski kız arkadaşıyla tesadüfen yanyana oturur. Acaba Antoine yıllar sonra Julie’yi yeniden görünce yarım kalan aşk hikayeleri kaldığı yerden devam edebilecek midir?