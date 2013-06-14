Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Havada Aşk Var - Amour & turbulences
Paylaş

Havada Aşk Var

Amour & turbulences

1 kişi izlemiş. | 27 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Havada Aşk Var
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

6 saatlik, türbülanslı bir uçuş. Eski sevgilinizin tam yanındaki koltuk. New York’ta avukatlık yapmakta olan yakışıklı Antoine, bir toplantı için Paris’e giderken uçakta deliler gibi aşık olduğu eski kız arkadaşıyla tesadüfen yanyana oturur. Acaba Antoine yıllar sonra Julie’yi yeniden görünce yarım kalan aşk hikayeleri kaldığı yerden devam edebilecek midir?

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • guzel bi filme benziyo..

  • henüz izlemedim ama fragmandan gördüğüm kadarıyla iyi bi filme benziyo

  • hem romantik hem fransız yapımı işim olmaz

  • bi romantik komediye göre iyi imdb puanı almış

  • tam benim filmim

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Havada Aşk Var filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Havada Aşk Var filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir