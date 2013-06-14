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Havada Aşk Var
Amour & turbulences
1 kişi izlemiş. | 27 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :14 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
6 saatlik, türbülanslı bir uçuş. Eski sevgilinizin tam yanındaki koltuk. New York’ta avukatlık yapmakta olan yakışıklı Antoine, bir toplantı için Paris’e giderken uçakta deliler gibi aşık olduğu eski kız arkadaşıyla tesadüfen yanyana oturur. Acaba Antoine yıllar sonra Julie’yi yeniden görünce yarım kalan aşk hikayeleri kaldığı yerden devam edebilecek midir?
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Yorumlar
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guzel bi filme benziyo..
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henüz izlemedim ama fragmandan gördüğüm kadarıyla iyi bi filme benziyo
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hem romantik hem fransız yapımı işim olmaz
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bi romantik komediye göre iyi imdb puanı almış
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tam benim filmim
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