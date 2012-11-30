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Havana´da 7 Gün

7 días en La Habana (7 Days in Havana)

6 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Havana´da 7 Gün
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Aktör olmaya çalışan genç bir Amerikalı, Havana'daki film festivaline gider ve şehirdeki ilk gecesinde gezdiği bir dizi parti esnasında çeşitli dil problemlerinin var olduğu yabancıların arasına karışır... Öte yandan ünlü bir yönetmen de bu film festivaline son derece sarhoş ve kendini kaybetmiş bir halde katılıp türlü trajikomik olaylara neden olur... Bunlardan farklı olarak genç bir kız, katıldığı bir ayin sırasında cinsel kimliğini keşfeder... Birbirlerinden tamamen farklı yedi hikayeyi ortak noktada buluşturan şey ise egzotik Havana şehri olur!

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Film muhteşem değil ama Küba Muhteşem

  • yaşadığınız hayattan uzaklaşmak istiyorsanız bir iki saat içinde olsa sizi bambaşka diyarlara götürecek bir film, çok muhteşe değil ama bana iyi geldi

  • her hafta bir havana filmi gelsin bizde gidip izleyelim, İstanbulda olmaktan çok sıkıldım, biri beni havana ya götürsün

  • Bi ara girecekti bu film vizyona ertelenmişti bu hafta gelmiş çokm sevindim yarın gidip izlicem

  • Akam gittim ben bu filme,hikayeler farklı farklı ama film sürükleyici keyifle izledim

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Oyuncular ve ekip

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