Havana´da 7 Gün

Aktör olmaya çalışan genç bir Amerikalı, Havana'daki film festivaline gider ve şehirdeki ilk gecesinde gezdiği bir dizi parti esnasında çeşitli dil problemlerinin var olduğu yabancıların arasına karışır... Öte yandan ünlü bir yönetmen de bu film festivaline son derece sarhoş ve kendini kaybetmiş bir halde katılıp türlü trajikomik olaylara neden olur... Bunlardan farklı olarak genç bir kız, katıldığı bir ayin sırasında cinsel kimliğini keşfeder... Birbirlerinden tamamen farklı yedi hikayeyi ortak noktada buluşturan şey ise egzotik Havana şehri olur!