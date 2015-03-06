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Havana'ya Dönüş

Retour à Ithaque (Return to Ithaca)

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Fragmanlar


Havana'ya Dönüş
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Amadeo, Madrid’de tam 16 yılını sürgünde geçirmiştir. Aradan geçen bunca zamandan sonra Havana’ya dönen Amadeo bir gün batımında 4 eski arkadaşıyla buluşur. Şafağa kadar konuşacak çok şeyleri vardır. Kübalı edebiyatçı Leonardo Padura’nın dünyaca ünlü romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Altın Palmiye’li sinemacı Laurent Cantet üstleniyor.


Filmin Eleştrisi




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