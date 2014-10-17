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Hay Way Zaman
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Ekim 2014
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Filmin Konusu
İki Tutam Saç: Dersim’in Kayıp Kızları belgesel filminden sonra bulunan yüzlerce kayıp kızdan biridir Emoş Gülver. Köklerinden koparıldığında henüz 5 – 6 yaşlarındadır. Devlet tarafından yüzlerce Dersimliyle birlikte Harçik suyu kenarında öldürülmeye götürülür. Yüzlerce kişiyle birlikte ailesi öldürülür. O bir çalının dibinde sağ kalır. 74 yıl sonra 83 yaşında kızıyla birlikte köklerini aramaya karar verir. İşte bu filmde o küçük kız çocuğunun köklerini arama yolculuğu anlatılıyor.
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