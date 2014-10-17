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Hay Way Zaman

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Hay Way Zaman
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  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İki Tutam Saç: Dersim’in Kayıp Kızları belgesel filminden sonra bulunan yüzlerce kayıp kızdan biridir Emoş Gülver. Köklerinden koparıldığında henüz 5 – 6 yaşlarındadır. Devlet tarafından yüzlerce Dersimliyle birlikte Harçik suyu kenarında öldürülmeye götürülür. Yüzlerce kişiyle birlikte ailesi öldürülür. O bir çalının dibinde sağ kalır. 74 yıl sonra 83 yaşında kızıyla birlikte köklerini aramaya karar verir. İşte bu filmde o küçük kız çocuğunun köklerini arama yolculuğu anlatılıyor.

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